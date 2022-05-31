غدا.. عمر كمال يطرح كليب انتي قطتي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 05:31 مساءً - يطرح الفنان عمر كمال أغنية جديدة تحمل أسم "انتي قطتي" على منصة اليوتيوب، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، ومن المقرر ان يطرح عمر الكليب غدا الأربعاء الساعة في السادسة مساء.

وكان قد نشر الفنان عمر كمال ، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عمر كمال، في الصورة من أمام الكعبة، مما نال إعجاب متابعيه.

وتألق مطرب المهرجانات عمر كمال أمس، بحفله الأخير في موسم جدة.

ونشر كمال عدة صور أثناء غنائه لجمهوره بالسعودية، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

من ناحية أخرى، شوق مطرب المهرجانات عمر كمال ، جمهوره لـ اغنيته الجديدة مع حمادة مجدي “ انتى قطتى ” قريبا ، ونشر صورة تجمعهم عبر حسابة الشخصي بموقع إنستجرام.