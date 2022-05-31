انت الان تتابع خبر اتفرج – نوال الزغبي زغللت القلوب بظهور غير متوقع وهي نايمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور والفيديوهات .

وظهرت نوال الزغبي متكئة على الأريكة ومرتدية ملابس مشكوف من منطقة الصدر حيث أبهرت جمهورها بجمال عيونها، أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي القليل من المكياج واستخدام احمر الشفاة وترك شعرها مما جعلها إطلالة جرئية ومميزة لها .ونالت الكثير من التعليقات علي هذه الصورة مثل : يا❤️مرحبا ❤️وبعد ❤️مرحبا ❤️بل ❤️حلوة ❤️الجميل ❤️وافد ❤️عيون ❤️الحلوة ❤️اشفيف ❤️الحلوة ❤️وشفة ❤️الحلوة ❤️والله ❤️حلوة ❤️جميلة ❤️انتي ❤️الحب ❤️ونتي ❤️شموخ ❤️الحب ❤️الجيل – شو الجمال والله حلوكتير- يا عمري يا نوالو بعرف ما بدك تعذبيني من شان حجبك- نوال الغزالة نحبك من المغرب.