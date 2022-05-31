انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده عايزة “تخلع” ملابسها الجريئة أثناء رقصها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الإستعراضية فيفي عبده بنشر فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده فرح ، حيث ظهرت مرتدية فستان من اللون الأسود وجاكت من اللون الأسود وترقص بطريقة مثيرة حيث أنها ظهرت وهي تحاول خلع الجاكت لكي ترقص أفضل، معلقةمن فرح آية مدحت العدل و عمر شطا الف مبروووك ربنا يسعدهم و يوفقهم يا رب

وعلق الكثير من الجمهور علي هذا الفيديو بينها : قمراية ماشاء الله-عودة العجوزة المراهقة من جديد الطف بنا يارب.

وشاركت فيفي عبده في مسلسل شغل عالي مع كلا من شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.









