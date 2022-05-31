انت الان تتابع خبر مفاجأة منير مكرم كشف حقيقة معرفته بأبن سمير صبري!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثار الماكير محمد عشوب الجدل في الساعات القليلة الماضية حول امتلاك الفنان الراحل سمير صبري ابن اخر من فنانة شهيرة رفض التصريح به، مؤكدا أن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية صديقها المقرب والوحيد الذي يعرف هذا السر.

وكان قد قال عشوب في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية انجي علي على قناة etc: ““أقسم بالله سمير صبرى لديه ولدان والتقيت بهم واحد منهم كان صغيراً والآخر التقيت به عند والدته الفنانة الشهيرة، والوحيد الذى يعرف سر زواج وإنجاب سمير صبرى من الفنانة الشهيرة هو الفنان منير مكرم وهو صديقها جدا وممكن تسؤلوه في الدفنة قالتله ايه”.

وتابع: “: أنا أعرف أن له ابنا ثانيا ورأيته عند هذه الفنانة العظيمة أختنا وحبيبتنا في بيتها، وهو نسخة من سمير صبري ونزلت صورة على السوشيال ميديا، كون إنها لم تعلن بعد وفاته هذه مسألة شخصية بينها وبين المرحوم، وهذا الكلام قاله لي منير مكرم”.