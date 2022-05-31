انت الان تتابع خبر اتفرج سبب عدم دعوة يونس شلبي أصدقائه إلى حفل زفافه؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد واحد من أبرز نجوم الكوميديا في مصر، الذي أمتعنا بفنه وأعماله، وكان دائمًا ما يظهر بوجه بشوش برئ وكأنه طفلا، فهو الفنان القدير يونس شلبي الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1941.

وأضافت أن سعيد صالح طلب من جميع أصدقائهم التجمع والذهاب إلى حفل الزفاف، وحينما توتر «شلبي» أخبروه أنهم لا يريدون طعامًا.

معاناة يونس شلبي مع المرض هذا بجانب معاناة يونس شلبي مع المرض في نهاية حياته، حيث أشار خلال لقاء تليفزيوني قبل وفاته مع الفنانة نجلاء بدر، أنه خضع إلى عمليتين جراحيتين في القلب، وظهر في هذا اللقاء وهو يبكي متأثرًا خلال حديثه عن مرضه.

وفاة يونس شلبي وفي 12 نوفمبر 2007 توفي يونس شلبي بأزمة تنفسية حادة، بعد إجرائه أكثر من عملية لزراعة شرايين في ساقه وأخرى جراحة قلب مفتوح، حتى وفاته ودفنه في مقابر العيسوي بالمنصورة في مصر، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 66 عامًا.