انت الان تتابع خبر مش ام كلثوم اللي تعمل كده.. مديحة يسري فضحت سر كوكب الشرق الذي خجلت من ظهوره للعلن اتفرج ماهو! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حل يوم أمس الإثنين 30 مايو، ذكرى رحيل الفنانة مديحة يسري، التي ولدت في 3 ديسمبر عام 1918، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر ناهز 97 عاما.

وخلال اللقاء، أكدت مديحة يسري صداقتها القوية بكوكب الشرق أم كلثوم، مشيرة إلى أنها تعرف العديد من أسرارها التي لم تكشف بعد، لافتة إلى أنها كانت تزورها مرات عدة في قصرها.

وأضافت مديحة يسري أن أم كلثوم كانت تبوح لها بكل أسرارها لا سيما العاطفية، لافتة إلى أنها عاتبتها هاتفيًا حينما تزوجت من ملحن تحفظت على ذكر اسمه، حيث أن ذلك الزواج استمر لمدة أسبوع واحد فقط، بعدها حدث الطلاق.

وأضافت مديحة يسري، أنها أجرت اتصالا هاتفيا بـ كوكب الشرق، عاتبتها فيه بعد زواجها من هذا الملحن، إذ قالت لها: "مش أم كلثوم اللي تعمل كده"، لافتة إلى أنها لم تكن تقصد التقليل من هذا الملحن".

مديحة يسري وافتها المنية يوم 30 يونيو، عن عمر يناهز الـ 97 عامًا، وشيع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة.