أحمد سعد يكشف كواليس رقصته مع أحمد مكي في ”الكبير أوي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 03:32 مساءً - كشف الفنان أحمد سعد، عن كواليس مشاركته كضيف لحلقات مسلسل «الكبير أوي 6» في رمضان 2022.

وتحدث أحمد سعد، خلال لقاءه مع برنامج "mbc Trending" عن كواليس رقصه مع أحمد مكي في مهرجان المزاريطة السينمائي ضمن أحداث المسلسل، والتي تصدر بسببها قوائم تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح قائلا: "أحمد مكي شخص مبدع، ولما بيكلمني عن أي حاجة بكون مبسوط وحاسس أنها حاجة جديدة"، مشيرا إلى أنه يتحدث عن أفكار مكي الفنية بشكل عام وليس عن رقصتهما سويا فقط.

وأضاف أحمد سعد، أن أحمد مكي يتعامل بحب مع الجميع ويمنحهم الفرصة للابتكار، وأن حوارهما بالمسلسل تم ارتجاله أثناء التصوير، وقال: "رحنا بالورق، قال لي لا يلا نقول أنا وأنت، وعملنا الحاجات اللي حصلت".

وتطرق سعد للحديث عن مشاركته في تحدي أحمد حلمي "الحركة دي" وعدم قدرة الأخير على تنفيذ الحركة التي ابتكرها، وقال مازحا: "هو ما عملش الرقصة لكن أنا بديله فرصة أعمل له فصول تقوية، بما أن أكل عيشي هو الرقص".

وتابع أحمد سعد: "لما ييجي هعلمه الرقصة ونعملها أنا وهو".