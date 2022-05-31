هل ستصل درجات الحرارة في الخليج إلى 70 مئوي؟ خبير الطقس يكشف

انت الان تتابع خبر هل ستصل درجات الحرارة في الخليج إلى 70 مئوي؟ خبير الطقس يكشفوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال تقرير تلفزيوني، كشف خبير الطقس والفلك خالد الزعاق أن منطقة الخليج العربي ستشهد درجات حرارة مرتفعة خلال فصل الصيف، وستكون الأعلى عالميًا نظرًا لوقوعها في مصب التسعير الذاتي.

وقال الخبير بأن دول الخليج ستعيش قرابة الـ120 يومًا ارتفاعًا في درجات الحرارة، مؤكدا ان هناك اختلاف كبير بين درجات الحرارة في الظل وتحت أشعة الشمس، كما تختلف درجات الحرارة باختلاف الأسطح، فالأسطح البيضاء تحت أشعة الشمس تصل إلى 60 درجة مئوية أما الأسطح السوداء تصل إلى 70 درجة مئوية.

وأشار الزعاق أن بداية فصل الصيف تكون في أوائل الأربعينيات إلى منتصفها، أما في شدته تكون الحرارة من منتصف الأربعينيات إلى الخمسينيات في الظل، ونهايته مع نهاية موسم سهيل، لتعود درجات الحرارة كما بدأت بأوائل الأربعينيات.

الجدير بالذكر أن الأجزاء الغربية من المملكة العربية السعودية، وخاصة منطقة مكة المكرمة، تتخطى الحرارة فيها حاجز الـ 45 درجة مئوية، فيما تكون الحرارة مماثلة كذلك في الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية.

وتُبَين توقعات درجات الحرارة على مكة حتى نهاية الأسبوع، تراوح متوسطات الحرارة العظمى بين 45 و46 درجة، والصغرى بين 32 و28 درجة.