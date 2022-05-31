نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر “تبحث عن حبيبها أحمد”.. فتاة لبنانية تسير عارية في الشارع و”الأمن”: تعاني اضطرابات نفسية على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - في مشهد غريب؛ فوجئ اللبنانيون أمس السبت، بظهور فتاة عارية تسير على أوتوستراد نهر إبراهيم، متجردة من ملابسها بالكامل، وجرى تداول مقطع فيديو لها أثناء سيرها على الطرق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فتاة عارية تسير في شوارع لبنان

أظهر مقطع الفيديو الفتاة العارية أنّها تعاني من اضطرابات نفسية وليست بكامل قواها العقلية، إذ عمد أحد السائقين على توقيفها والتحدث عنها وعما يجري، بحسب صحيفة dailybeirut اللبنانية.

وقالت الفتاة إنّها نذرت بالسير بين الأنام عارية «حتى تلقى أحمد حبيبها»، ولا يعرف السائق الذي تحدث معها هوية «أحمد» الذي تتحدث عنه، هل هو زوجها أم هو شخصية خيالية في أوهام الفتاة.

وعبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى أنّه بتاريخ 29-5-2022، جرى تداول فيديو يظهر فتاة تسير على أوتوستراد نهر إبراهيم وهي عارية، ومن خلال المتابعة، تم توقيفها بالتاريخ ذاته من قبل دورية من فصيلة جبيل، وبالاستماع إليها تبيّن أنها تعاني من اضطرابات نفسية.

وأضافت المديرية أنّه جرى تسليمها إلى ذويها بناء على إشارة القضاء.

وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإنّ هذه الواقعة تعد الثانية من نوعها، فمنذ حوالي شهر، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في لبنان بمقطع فيديو لفتاة تسير وهي نصف عارية في شوارع بيروت.

وعقب انتشار الفيديو، خرجت السيدة المزعومة عن صمتها لتتحدث عن سبب فعلتها، والتي أشارت إلى أنّها أقدمت على هذه الخطوة احتجاجًا على القضاء اللبناني، الذي لم يأخذ بلاغاتها ضد تهديدات طليقها وعائلته على محمل الجد، بحسب روايتها.

وجرى إلقاء القبض على المرأة وتدعى «رانيا» وجرى اقتيادها إلى المركز بـ«جرم التجول في الشارع العام دون ملابس سفلية»، قبل أن تترك بناءً على إشارة من القضاء وبعد تعهدها بعدم تكرار هذا الفعل.