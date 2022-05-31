محمد رمضان رقم 2 على يوتيوب بـ بلالين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 01:25 مساءً - تمكن كليب بلالين لـ محمد رمضان من التواجد ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وحقق كليب بلالين للفنان محمد رمضان مشاهدات وصلت إلى 688 ألف مشاهدة فى غضون ساعات من طرحة، واحتل المرتبة الثانية على موقع يويتوب .

أغنية "بلالين" من كلمات وألحان إسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وأسيست بروديوسر عبدالرحمن محسن، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لMR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

وكان محمد رمضان، قد كشف في وقت سابق، عن مقطع فيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة "بلالين" بأحد شوارع القاهرة، وتجمهر عدد كبير من جمهوره حوله لالتقاط الصور التذكارية معه ومصافحته.

يذكر أن، آخر أغاني محمد رمضان، كانت أغنية" ايفري داي" التي تعاون فيها معه المغني النيجيري دامي، وتم طرحها عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب".