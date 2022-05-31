انت الان تتابع خبر حبيب غلوم يُبارك لإبنته لهذا السبب اتفرج ماهو!!? والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - جّه الدكتور والممثل الإماراتي ​حبيب غلوم​ التهنئة لإبنته نورة لتخرجها من كلية الطب، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "أبارك لابنتي الدكتورة نورة تخرجها من كلية الطب جامعة الشارقة اللهم لك الحمد والشكريذكر ان غلوم قدم العديد من الأعمال التمثيلية ومنها "مرمر زماني والجزء الثاني من جواهر وحاير طاير ورحلة الإنتقام وياخوى وسري الليل ومن دفاتر الحياة واللقيطة والطريق الوعر وحاير طاير وجمرة غضى ودعاة على أبواب جهنم وأسد الجزيرة ومطعم تشي توتو والرحى وغلطة عمر وشاهين وبنت النور ونص درزن وحظ يا نصيب وطماشة والجيران وأحلام سعيد وجفنات العنب وظلال الماضي وحبر العيون ولن اطلب الطلاق وسوالف عمران ولو أني اعرف خاتمتي وقبل الآوان وحبة رمل وشبيه الريح وساعة الصفر "وسماء صغيرة وهارون الرشيد ودار الزين".