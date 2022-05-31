انت الان تتابع خبر إلقاء القبض على ممثلة شهيرة بتهمة النصب والاحتيال اتفرج من تكون والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أوقفت السلطات المحلية في إحدى الدول العربية، نجمة مشهورة على المستوى العربي، بتهمة النصب والاحتيال على ملهى ليلي، إلى جانب ممارستها العلاقات الحميمة بشكل سري، وقد عمل صديقها على مدى أيام من أجل إخراجها من السجن، لكن من دون جدوى.

النجمة جمعت ثروة كبيرة من نشاطاتها السرية مع الأثرياء، لكن الورطة التي وقعت في حفرتها، كانت أكبر من توقعاتها، فهي كانت تعتقد أن هناك من يحميها، لكن تبين أن أحداً لم ينجح في إخراجها من السجن الذي هي موجودة فيه.