انت الان تتابع خبر سمية الخشاب تحدث ضجة كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي بعد كشفها عن أسباب فشل زيجاتها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​، عن أسباب طلاقها من أزواجها الخمسة.وقالت سمية عن زواجها الأول، أنها كانت في عمر الـ24، حيث تزوجت شابا من خارج الوسط الفني، لم تجمعهما قصة حب، لكنها تزوجته لأن أهلها أرادوا ذلك حسب وصفها، وانفصلا لأن الزوج لم يكن راضيا عن خطواتها الفنية.

ولم تخفي سمية الخشاب عن جمهورها أمر زواجها من طيار، وتحدثت عن حبها الشديد له، لكن لم يستمر الزواج طويلا، وتدور الشائعات عن أن سبب الانفصال هو رغبة الطيار في عدم الإنجاب.

وتحدثت الخشاب عن سبب طلاقها من أحمد سعد قائلة إنه رفض سفرها للخارج، موضحة أنها كانت تستعد لجولة فنية بعد نجاح أغنيتها الأخيرة “بتستقوي” لكن زوجها رفض، متحدياً إياها بقوله “وريني هتطلعي الطيارة إزاي” ولم يكن هذا السبب الوحيد كما أوضحت سمية الخشاب، بل أكدت أن زوجها كان يغير من علاقتها بوالدتها، رغم أنها تركت كل شيء من أجل العيش بجواره، لكنه شخص يعتبر السيدة “جارية”.