اليوم.. محيى إسماعيل يعقد حفل توقيع لروايته ”جراح النفوس”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:28 مساءً - يعقد قيصر السينما النجم الكبير محي إسماعيل حفل توقيع لروايته " جراح النفوس " ويعقبها ندوة حول تجربته في عالم الكتابة وتدير الندوة الكاتبة الكبيرة عزة هيكل أستاذ الادب المقارن ، وعلى المنصة الناقد الكبير مدحت الجيار، وذلك اليوم الثلاثاء الساعة السابعة بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك .

يقول النجم محي إسماعيل في مقدمة روايته : إنني أخاطب التجربة الإنسانية على الساحة الدولية في روايتي الأدبية "جراح النفوس" لأثبت أن العدالة بدون قوة عجز والقوة بدون عدالة طغيان.

وأضاف : لقد استطاع منير عز الدين بإرادته التي لا تعرف المستحيل وفي رحلته غير المسبوقة في التاريخ أن يلتقي بمسئولي العالم الذين يرسمون خط سير البشرية فماذا حدث؟ وكيف كان اللقاء؟