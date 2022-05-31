فن ومشاهير

اليوم.. محيى إسماعيل يعقد حفل توقيع لروايته ”جراح النفوس”

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:28 مساءً - يعقد قيصر السينما النجم الكبير محي إسماعيل حفل توقيع لروايته " جراح النفوس " ويعقبها ندوة حول تجربته في عالم الكتابة وتدير الندوة الكاتبة الكبيرة عزة هيكل أستاذ الادب المقارن ، وعلى المنصة الناقد الكبير مدحت الجيار، وذلك اليوم الثلاثاء الساعة السابعة بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك .

يقول النجم محي إسماعيل في مقدمة روايته : إنني أخاطب التجربة الإنسانية على الساحة الدولية في روايتي الأدبية "جراح النفوس" لأثبت أن العدالة بدون قوة عجز والقوة بدون عدالة طغيان.

وأضاف : لقد استطاع منير عز الدين بإرادته التي لا تعرف المستحيل وفي رحلته غير المسبوقة في التاريخ أن يلتقي بمسئولي العالم الذين يرسمون خط سير البشرية فماذا حدث؟ وكيف كان اللقاء؟

مريم الجابري

مريم الجابري

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