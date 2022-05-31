انت الان تتابع خبر خناقة ميما الشامي مع طليقها خالد عليش.. كل ما يقال كذب ونفاق وافتراء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية ميما الشامي طليقة الفنان خالد عليش، بالرد على جميع الإدعاءات التي نشرها طليقها بخصوص عدم رؤية ابنته، وتعد من أبرز الأشياء التي انتشرت مؤخراً على كل وسائل التواصل الاجتماعي.

خناقة ميما الشامي مع طليقها خالد عليش

ودونت ميما الشامي من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقالت “السادة الصحفيين الافاضل للمرة المليون ؛انا مش هقول اي تصريحات ولا هرد على اي تصريحات، الموضوع متروك للقضاء وانا على ثقة بقانون بلدي والقضاء المصري وتراندات السوشيال ميديا لا تصح اخلاقيا على حساب ناس ملهاش ذنب”.

ميما الشامي تؤكد أن ما يحدث افتراء

وتابعت ميما “أنا معايا ما يثبت قانونا ان كل مايقال افتراء وكذب ونفاق ؛ لكن لن ادخل في هذة المناقشات والترندات مرة اخرى ومن السهل جدا اثبات افتراء الطرف الآخر بس الى هذة اللحظة لن افعل ذلك”.

تعامل ميما بصورة وديه مع والدها

وأضافت قائلة “ومن لجأ للقضاء اولا واخيرا والى هذة اللحظة لست انا بعدما كان التعامل بصورة ودية ومن جعل سيرتنا ومادة للصحافة لست انا وحل الخلاف لا يوجد له الا طريقين اما ودي او قانوني ولكن هناك طرف لايرضيه اي حل منهم

ولم اطالب الي الان باي حق قانوني او معنوي او مادي”.

أغلقت موبايلها بسبب الاتصالات الكثيرة اليوم

وأنهت قائلة “فا أتمني اصحاب الشأن ان لم يتقوا الله في تصريحاتهم رجاء مني خاص للصحفيين الشرفاء عدم تداول الترندات لانه يؤثر سلبا على حياة بني ادمين ليس لهم ذنب في كل هذا ومن الجمهور العادي ان يعلمو ان الحقيقة ليست وراء بوست او كلام مكتوب واني من السهل جدا ان اكسب الراي العام في صفي ولكن كما ذكرت لن ادخل في هذة الحرب مرة اخرى

انا اغلقت موبايلي والسوشيال ميديا من الصبح بسبب كمية التلفونات والسكرين شوت ، وشكراً”.

ميما الشامي