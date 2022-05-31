انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة تكشف أسباب إصابتها بالشلل مؤقتا شاهد من تكون والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي تفاصيل لم تذكرها من قبل عن سبب أخذها حقنة سببت لها شللا مؤقتا خلال تصوير بعض أعمالها الفنيةوقالت سلاف فواخرجي إنها كانت تستعد لتصوير مشهد في فيلم "حسيبة" الذي تظهر فيه وهي تعاني من شلل في الوجه، مشيرة إلى أنها أخذت حقنة مخدرة جعلتها تؤدي المشهد بكل واقعية، حسبما ذكر موقع "في الفن" المصري.

وأوضحت الفنانة السورية أنها أخذت الحقنة وصورت المشهد بكل تفاصيله، مضيفة: "مفعول الحقنة يستمر ساعتين تقريبا ورغم ذلك أفقت منها بعد ربع ساعة بسبب توتري".

يذكر أن فيلم "حسيبة" تم إنتاجه عام 2008 للأديب السوري خيري الذهبي وهو من إخراج الراحل ريمون بطرس وبطولة سلاف فواخرجي وكندة حنا وآخرين من نجوم الفن السوري.