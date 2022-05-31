سلمي أبو ضيف توجه رسالة لـ شهيرة وناظلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:32 صباحاً - نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها مع أصدقائها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وعلقت سلمى أبو ضيف علي الصورة قائلة:" شهيرة وناظلي بيشاركوني رحلتي وكل خطوة بخطيها ، يدعموني ، ويحبوني ، و يعطوني كل ما لديهم. لقد بدأت مسيرتي المهنية حرفياً منذ 10 سنوات بسبب هاتين المذهلتين الأكثر موهبة اللتين قابلتهما على الإطلاق واليوم يدعمونني بينما أقوم بخطوة جديدة أخرى في أحلامي. ممتنه حقًا لليوم الذي تعرفت فيه على كلاكما. مزيد من السنوات و الصداقة والضحك والحب ودعم بعضنا البعض. أحبكم".

وشاركت سلمى أبو ضيف في الموسم الرمضاني الحالي بدور ولاء في مسلسل “راجعين يا هوى”.