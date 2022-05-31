محمد عشوب: سمير صبري لديه ابن وأمه نجمة شهيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:32 صباحاً - كشف الماكيير الشهير محمد عشوب، عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن الفنان الراحل سمير صبري له ابن آخر من فنانة معروفة لم يعلن عنه من قبل، وطلب من والدته ذلك، وهو ما امتثلت له الفنانة الشهيرة.

كتب محمد عشوب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، : «مع احترامي للأستاذ طارق الشناوي، أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، بأنه بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريمًا معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار».

وتابع «عشوب» في منشوره: «وعندما تحدثت مع صديقه الأستاذ محمود سعد في برنامجه (باب الخلق) شرح له بالتفصيل كيف تزوج وكيف أنجب، ولم يكن كلامه شطحا أستاذ طارق، وأن للمرحوم سمير ابنا آخر من نجمة صديقتنا، وهو كوبي من أبيه سمير صبري، واعترفت نجمتنا بأنه ابنه ومُسجل باسمه، وطلب منها ألا تعلن ذلك الآن إلا بعد وفاته، وأيضًا ليس شطحًا يا أستاذ طارق، وأقول للجميع يا ليت لا نفتي في أشياء لا يعلمها إلا أصحابها، والله، عز وجل.. رحم الله سمير صبري وأنزل الصبر على قلوب أبنائه وزوجاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».