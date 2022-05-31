طلع مبيعرفش .. الفنانة رحاب الجمل تنبهت لحقيقة زوجها بعد الزفاف فطلبت الطلاق فوراً.. لن تصدقوا السبب !!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفنانة رحاب الجمل ، تفاصيل تبرأها من فيلم بنت في دار السلام لإساءته للإسلام، قائلة: كنت خايفة من الفتنة، وكنت خايفة على المخرج، ورفضت خروج الرجل المسلم بالجلابية وهو يسيء للإسلام.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “العرافة” المذاع على فضائية “المحور”، :”قبلت دور البنت السادية في الفيلم القصير، ووصلت الرسالة من غير ما ألبس لبس غير لائق”، لترد بسمة “كان فيه مشهد بس لا يصلح للعرض في رمضان”.

كما كشفت تفاصيل تهديدها لمتحرش على صفحتها الشخصية بفيس بوك، قائلة:”أتعرض لشتائم جارحة، وأرد على الجميع، ولسان طويل، وبعرف أخد حقي بلساني.. أنا مش بلاستيك، ومعرفش تريند رانيا يوسف”.

وحول كواليس دخولها قسم الشرطة، قالت: "تزوجت شخص وكذب عليا وقال إنه ضابط شرطة وبيعرف يعوم كويس، ولكن بعد الزواج فوجئت إنه طلع مبيعرفش، وأنه كذاب وليس ضابطًا، وتم القبض عليه لانتحاله صفة ضابط ولكنه في الحقيقة كان معاه شركة مكيفات".