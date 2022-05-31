انت الان تتابع خبر قلعت حجابها وأمام الجمهور لأول مرة.. جنى مقداد قهرت والدها خالد بعد أشهر من إرتدائه.. والجمهور في صدمة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لا يزال اسم نجمة طيور الجنة جنى مقداد حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بعد انتشار خبر عن خلعها للحجاب.

وكانت قدّمت جنى مقداد مؤخرا هدايا للفتيات الصغار خلال تواجدها في الأردن مع عائلتها، وذلك بمناسبة ارتدائها الحجاب، والهدية عبارة عن ثوب صلاة .

وكان والدها خالد مقداد نشر في وقت ساق، على صفحته رسالة تهنئة إلى ابنته جنى، وقال: "بنيتي وردتي وزينةَ جنتي (جنى) يا غاليتي ومؤنستي، لا أدري كيف مرَّ الوقت بهذه السرعة، كنتِ بالأمس تمرحين وتلعبين وتنشدين مع الصغار والكبار بحبٍ واقتدار وملأتِ البيوت بهجة كلما مَنَّ الله عليهم بمولود جديد فغنيتِ لهم ماما جابت بيبي، ما أحلاكِ وأنت تمتطين ظهر أبيك وتغنين بابا جاب لي بالون، يا مهجةَ قلبِ أبيكِ يا صغيرة، وهل يطيب البيت من غير ظلكِ وصوتكِ وأنفاسكِ يا حبيبتي".