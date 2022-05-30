أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:23 مساءً - نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أسماء أو اليزيد في الصورة من داخل سيارتها، بإطلالة رقيقه وبدون مكياج، ومرتدية النضارة الشمسية، ومعتمدة علي إنسدال خصلات شعرها الكيرلي السوداء.

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A post shared by Asma Abulyazeid أسماء أبواليزيد (@asma.abulyazeid)

وشاركت أسماء أبو اليزيد في الماراثون الرمضاني المنقضي بمسلسل "توبه" من تأليف عدد من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعى شعبى، ويشارك في بطولته النجم عمرو سعد، ماجد المصرى، دياب، صبا مبارك، كريم عفيفى.

تدور أحداث مُثيرة وشيقة تشهدها الدراما الاجتماعية في مسلسل توبة في إطار تشويقي بمنطقة شعبية مصرية عتيقة بمحافظة بورسعيد الساحلية الساحرة.