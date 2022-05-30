انت الان تتابع خبر (منك لله ذنب أبوكي وأمك في رقبتك).. هجوم (شرس) على دنيا سمير غانم ..لن تتخيلوا ما فعلته صدمه للجمهور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعتقد الجميع أنه من محبى النجوم، وتميز بزيه الصعيدي، وأراد رؤيتهم أو التقاط صور تذكارية معهم خلال جنازة الفنان الراحل سمير صبري.

اسمه ربيع محمود صاحب محلات جزارة بالسادس من أكتوبر، أكد " أنه إلى هنا ليترك رسالة لبنات الفنان الراحل سمير غانم.

وكشف أن راى رؤية في منامه غير مطمئنة لحال كل من سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وذهب لمشيخة الأزهر الشريف كي يجد تفسير لهذه الرؤية، ونصحوه بالذهاب لبناتهم، واخبارهم بكل شىء، وقال إن الرؤية التي مر بها دلت على أن كلًا من سمير غانم ودلال عبدالعزيز في ضيق كبير، وقبرهم ضيق عليهم.

وحاول ربيع التحدث لكل من دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان خلال جنازة سمير صبري، ولكن لم تستجيب له وأثناء خروجهم من المسجد حاول التحدث معها مرة أخرى، مما جعل زوجها الإعلامي رامي رضوان ينفعل عليه. وبعد أن فشلت محاولته في التحدث لها، ردد عبارات استغربها الجميع ومنها "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا دنيا، ذنب أبوكي وأمك في رقبتك يا بنتى".