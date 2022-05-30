نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أحمد السعدني يهاجم “الكاف” بسبب مباراة الأهلي والوداد: “منظر الإستاد مخزي يا اتحاد الفساد” على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجم الفنان أحمد السعدني الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قبل دقائق من انطلاق مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تجرى الاَن.

وكتب أحمد السعدني عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر : “منظر الاستاد بهذا الشكل مخزي يا اتحاد الفساد اين العدالة !!؟؟ حاجه تحرق الدم.

وفي وقت سابق وقعت أزمة تتعلق بمقاعد جماهير الأهلي في ملعب محمد الخامس بالمغرب، وهو الإستاد الذي يخوض عليه الوداد الرياضي مبارياته المحلية والإفريقية، واندلعت مشادة بين خالد مرتجي أمين صندوق النادي وأفراد من الأمن المغربي إثر تعديلات مفاجئة في ترتيبات المباراة.

واعترض مرتجي على تغيير أفراد الأمن لهذا الاتفاق، وترك مساحة تمكن الجمهور المغربي من دخول مدرج الأهلي.

وفي مكالمة مع ياسر عثمان سفير مصر في المغرب قال مرتجي: “أنا في الملعب وبعد أن مكننا كاف من المكان المخصص لوضع البنرات أوقفنا الأمن وقال إن كاف (ملوش لازمة)”.

وأضاف : “أوقفوا عمال تركيب البنرات وأعطوهم تعليمات بوقف العمل، وقد صورنا كل ذلك مباشرة”.

وأوضح : “جمهورنا يفترض أن يكون وراء المرمى في مدرج يتسع لحوالي 11 ألفا و600 مشجع، واتفقنا على ذلك لمنع التداخل بين جمهوري الأهلي والوداد، وبالتالي أتينا ببنرات النادي لوضعها في الأماكن الخالية وهذا متفق عليه مسبقا”.

وتابع “الآن الأمن يقول لنا إن هذا المكان ليس مخصصا لنا، سنخصص لكم مكانا مختلفا يتسع لـ 4 آلاف مشجع”.

وأعلن السفير المصري في وقت لاحق انتهاء أزمة المقاعد المخصصة لجماهير الأهلي في مواجهة الوداد المغربي.

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