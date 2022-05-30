انت الان تتابع خبر في ذكرى رحيله.. سألوا حسن حسني: من هو خليفتك في السينما فأجاب دون تردد.. ليس السقا ولا أحمد عز ولا حلمي لن تتوقع من قال اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الثانية لرحيل الفنان المصري القدير حسن حسني.

وعند سؤاله خلال اللقاء عن أفلام شارك بها وندم بعد ذلك، أجاب الفنان الراحل: «في أفلام عملتها عشان الفلوس بس، عشان أنا قعدت في البيت شوية، ومكنتش أحب أعد، جالي سيناريو اعتذرت، وجالي واحد تاني اعتذرت برضو، ولما جالي التالت كنت مفلس خالص فقبلته، طلع أنيل من الأول والتاني اللي أنا اعتذرت عنهم ولكن كنت محتاج أعمله».

وتحدث حسني في لقاء مع الإعلامية بوسي شلبي عن كواليس بعض الأعمال التي شارك في بطولتها، وعن عشقه للمسرح؛ مؤكدًا أن غياب الإفيه عن باله في بعض المواقف على المسرح، يدفعه للبكاء في الكواليس؛ بسبب عشقه لإضحاك الجمهور، واعتباره أنها واحدة من المهام الأساسية في حياته.

وأكد حسني أن الجيل الجديد يعتبرونه بمثابة والدهم الذي ولدوا على يديه؛ لذا فوجوده في أعمالهم رغم تغير الأجيال، مهم وأساسي.

بوسي شلبي من جانبها سألت حسني خلال اللقاء عن فنان يعتبره بمثابة امتداد له؛ فاختار شريف منير؛ مؤكدًا أنه ليس ممثلاً كوميديًا، لكنه يقدم الكوميديا بشكل مختلف، ولديه حس ساخر يجعل الجمهور يتقبل طريقته في التمثيل.