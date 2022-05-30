خست 100 كيلو.. ندى رحمي تفاجئ الجميع بنحافة ورشاقة لا تصدق.. اتفرج كيف تغير شكلها للأجمل اتفرج صوره لها بعد!

انت الان تتابع خبر خست 100 كيلو.. ندى رحمي تفاجئ الجميع بنحافة ورشاقة لا تصدق.. اتفرج كيف تغير شكلها للأجمل تنغلاج صوره لها بعد! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الإعلامية ندى رحمي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورا ظهرت خلالها برشاقة ملفتة أثارت إعجاب الجمهور.تفاصيل خسارة ندى رحمي لوزنها

كشفت الإعلامية ندى رحمي، خلال استضافتها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، تفاصيل خسارتها أكثر من 100 كيلو من وزنها وشعورها قبل وبعد خسارة الوزن