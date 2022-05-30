انت الان تتابع خبر زواج أبو هشيمة من فتاة تركية يشعل وسائل التواصل الاجتماعي.. أصغر من ياسمين صبري بـ4 سنين! .. اتفرج صورة لها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد أيام من طلاق ياسمين صبري واحمد أبو هشيمة، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار تتحدث عن زواج الأخير من عارضة الأزياء الليبية "خلود المقرحي" متداولين صورتها بوصفها صورة الزوجة الجديد.

وقال إيلي باسيل، الإعلامي اللبناني، عن أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يعيش قصة حب جديدة، بعد طلاقه رسمياً من الفنانة المصرية ياسمين صبري، لافتاً إلى أنها فتاة شابة ليست عربية من تركيا تبلغ من العمر 29 عاماً أى أنها أصغر من زوجته السابقة ياسمين صبري، بـ4 سنوات، وتدعى مورينا تاراكو، تعيش في اسطنبول بدولة تركيا.

ورفع الإعلامي اللبناني الستار عن هوية حبيبة أبو هشيمة، حيث أعلن عن أنها بعيدة كل البعد عن الفن، وتعمل في مجال التجميل، ولديها عيادة تجميلية خاصة بها في إسطنبول، مشيراً إلى أن رجل الأعمال تعرف عليها الفترة الماضية خلال أصدقاء مصريين مشتركين بينهم، وبدأ معها في علاقة عاطفية وقصة حب جديدة.وتمتلك مورينا تاراكو، حبيبة أبو هشيمة الجديدة، مليون و500 ألف متابع عبر صفحتها الرسمية علي موقع انستقرام، فهي من محبي الكلاب، كما تمتع بجمال ورشاقة ملفت للأنظار، وبعد إعلان الخبر من قبل الإعلامي اللبناني، بدأ الجمهور العربي يتواجد على صفحتها ويعلق علي صورتها الأخيرة بأنها جميلة وأحلي من ياسمين صبري، والكثير من التعليقات التي تقارن بينها وبين زوجته السابقة.