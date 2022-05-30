انت الان تتابع خبر بعد تأجيل عرضها 20 عاماً.. محمد صبحي يصرح قرب تقديم مسرحية ملك سيام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الفنان محمد صبحي عن قرب تقديم مسرحية "ملك سيام" التى أجل عرضها منذ 20 عاما. وكتب محمد صبحي عبر صفحته على "فيسبوك" أن صديقته الكاتبة فاطمة ناعوت هى من شجعته على تنفيذ حلمه المؤجل بتقديم مسرحية "ملك سيام".

وأضاف: "صديقتي الغالية جدا فاطمة ناعوت الكاتبة والشاعرة المبدعة وهى الأم الحنون لمشاكل من حولها والعالم كله، وجهت لى تهديد ووعيد ومساندة لكى أقدم مسرحية ملك سيام التى كان المفترض تقدم عام 2002".

وتابع: "أقول لناعوت، الحلم لا يموت، وأعدك قريبا أن أقدم حلمى وحلمك على المسرح (ملك سيام)

من ناحية أخرى، حقق محمد صبحي أعلى نسبة حضور جماهيري خلال موسم عيد الفطر الماضي، من خلال مسرحيته الأخيرة "نجوم الظهر"، حيث رفع العرض «لافتة كامل العدد» على أبواب مسرحه خلال أيام عيد، كما أوشك شباك حجز التذاكر على رفع لافتة كامل العدد وإنهاء حجز جميع المقاعد خلال عروض الأسبوع المقبل.

مسرحية "نجوم الظهر" حققت أعلى نسبة إيرادات خلال موسم عيد الفطر، وتستمر عروض المسرحية خلال الأسابيع المقبلة بنجاح كبير، تزامنا مع بروفات جديدة لعدد من المسرحيات التي يعدها الفنان الكبير محمد صبحي لاستكمال مشروع "المسرح للجميع" في إطار تعاونه الفني مع الشركة المتحدة.

يذكر أن، "نجوم الظهر" كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استوديو الممثل" هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة .