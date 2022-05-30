نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فيديو جديد لابن وزيرة الهجرة من موقع ارتكاب الجريمة على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف فيديو نشرته محطات أخبار أميركية، لحظة وصول رامي هاني منير فهيم، نجل وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبيد، إلى مبنى سكني، قبل وقوع جريمة قتل متهم هو بارتكابها، وفقا للمصادر الأميركية.

وأظهرت لقطات فيديو لكاميرات سكان الشقق المجاورة لموقع الجريمة، رامي وهو يتجول في ممرات البناية التي وقع فيها الحادث.

وظهر رامي مرتديا ملابس سوداء بالكامل، قبل أن ينظر في إحدى اللحظات إلى إحدى كاميرات المراقبة مباشرة، لتتضح هويته.

ويعود تاريخ نشر الفيديو إلى شهر أبريل الماضي في المبنى الواقع في منطقة أناهيم بمقاطعة أورانج في ولاية كاليفورنيا.

وكشفت المعلومات الأولية في حادث نجل الوزيرة المصرية نبيلة مكرم، أن قوات الشرطة الأميركية تلقت اتصالا يؤكد وقوع شجار في شقة بضواحي كاليفورنيا، وحين انتقلت قوات الشرطة إلى الشقة وجدت جثتين للضحايا، فيما كان نجل الوزيرة موجودا داخل الشقة وبه إصابات طفيفة، وأمرت الشرطة بنقله للمستشفى حتى تعافى من الإصابات، وتم اعتقاله لتورطه في حادث القتل.

وكانت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، قد قالت إنها وأسرتها “في محنة شديدة ونمر بوقت عصيب إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل في الولايات المتحدة”.

وتابعت في منشور على حسابها بموقع “فيسبوك”: “هذا الاتهام منظور أمام محكمة أميركية، ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن”.

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