أحمد سعد يكشف سبب ظهوره بـ”وشم” من أمام الكعبة ويعلق على الانتقادات (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الفنان أحمد سعد على الهجوم الكبير، الذي تعرض له في الفترة الأخيرة، بعد ظهوره بـ وشم على يده، أثناء تأديه مناسك العمرة، مشيرًا إلى أنه لجأ لرسم هذا الوشم حتى يُخفي شكل إصابة تعرض لها من قبل في يده، مؤكدًا أن الجمهور هو السبب في ذلك.

وعلّق أحمد سعد على هذا الأمر، خلال لقاء له في برنامج ” ET بالعربي”، حيث قال: الناس بيسيبوا المضمون اللي الواحد رايح يعمله، وبيخش في حاجات فرعية، أولًا أنا كنت متعور في إيدي وعامل حادثة، وعندي غُرز كتير.

وتابع أحمد سعد: الناس كانوا بيتكلموا على شكلها، ما بين خناقة دي ولا إي، فعملت شكل في إيدي يخفيها، لأن شكلها كان بيأذيني، واللي كانت في إيدي دي سبحة مش حظاظة، وربنا بيبص على قلوبنا مبيشوفش أشكالنا.

وتعرض أحمد سعد إلى هجوم عنيف في الفترة الأخيرة، بعد مشاركته لجمهوره بفيديو له، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ ظهر وهو مرتديًا ملابس الإحرام، ويؤدي مناسك العمرة، لكن على يده وشمًا، وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا، وجعله محل سخرية رواد مواقع التواصل.

وتصدر أحمد سعد تريند ممواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر هذا الفيديو، حيث تداوله رواد السوشيال ميديا بشكل كبير، مُعربين عن استيائهم الكبير من ظهوره بهذا الشكل في أطهر بقاع الأرض.

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