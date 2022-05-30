محمد عشوب يفجر مفاجأة جديدة عن سمير صبري: له ابن اَخر من فنانة شهيرة وهو نسخة منه

ابو ظبي - احمد الجزار - حالة كبيرة من الجدل، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة الفنان القدير سمير صبري، بشأن وجود ابن له، فهناك من ينفي هذا الأمر، وهناك من يؤكد وجود أبنًا له.

وفجر الماكيير محمد عشوب مفاجأة، حول وجود ابنًا لـ سمير صبري، مشيرًا إلى أن الراحل كان لديه ولدًا من إمرأة إنجليزية، وآخر من فنانة الجميع يعلمها بالوسط الفني، مؤكدًا أن الراحل طلب منها أن لا تكشف هذا الأمر إلا بعد وفاته.

وكتب محمد عشوب منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: مع احترامي للأستاذ طارق الشناوي، أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، بأن بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريمًا معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار.

وتابع عشوب: وعندما تحدث مع صديقه الأستاذ محمود سعد في برنامجه، باب الخلق شرح له بالتفاصيل كيف تزوج، وكيف أنجب ولم يكن كلامه شطحًا يا أستاذ طارق، وأن للمرحوم سمير ابن آخر من نجمة صديقتنا، وهو كوبي من أبيه سمير صبري.

وأضاف عشوب: واعترفت نجمتنا بأنه ابنه ومُسجل باسمه، وطلب منها أن لا تعلن ذلك الآن إلا بعد وفاته، وأيضًا ليس شطحًا يا أستاذ طارق، وأقول للجميع يا ليت لا نفتي في أشياء لا يعلمها إلا أصحابها والله عز وجل، رحم الله سمير صبري وأنزل الصبر على قلوب أبنائه وزوجاته، وإن لله وإنا إليه راجعون.

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