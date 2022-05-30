فيلم Doctor Strange 2 يقترب من المليار دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:22 مساءً - اقترب فيلم 2 Doctor Strange من تحقيق مليار دولار إيرادات في دور العرض العالمية، بعدما بلغت أرقامه حتى الآن حوالي 875 مليون دولار، ومازالت فرصته متاحة للمزيد من الإيرادات.

حقق فيلم Doctor Strange 2 في دور العرض الأمريكية 375 مليون دولار منذ طرحه في أول شهر مايو الجاري، وتصدر البوكس أوفيس على مدار ثلاثة أسابيع حتى سحب فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick البساط من تحت أقدامه.

تقرر طرح فيلم Doctor Strange 2 عبر منصة ديزني بلس على الإنترنت بعد سيطرته على شباك التذاكر العالمي خلال حوالي شهر من طرحه، وسيبدأ بثه عبر المنصة في 22 يونيو المقبل في ألمانيا، ما يعني أنه سيتم طرحه على المنصة العالمية في عدة دول بالتوازي.

واجه الفيلم منعا من العرض في الصين، سبب إحدى الشخصيات المثلية المشاركة في أحداث Doctor Strange 2 واجه العمل موجة من منع العرض رغم أنه كان من أكثر أعمال مارفل المنتظرة بعد فيلم سبايدر مان الأخير الذي حقق نجاحا كبيرا واقتربت إيراداته من 2 مليار دولار عالميا.