انت الان تتابع خبر سألوا محمد محي عن سر عزوبيته وعدم زواجه رغم مرور 5 عقود من عمره؟ فأجاب دون خجل وبكل جراءة وكشف المخفي اتفرج تفاصيل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وأضاف انه كلما يكبر في العمر يصبح أكثر حرصاُ في هذا الأمر، ولكنه لا يستطيع العيش بدون حب، وكشف أنه استلهم عدة أغاني له في مسيرته من تجاربه العاطفية السابقة. وعلى جانب آخر، عاد الفنان محمد محيي، لتقديم تترات المسلسلات بعد غياب دام 7 سنوات، حيث قدم تتر مسلسل انحراف، بطولة الفنانة روجينا، والذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي 2022.

ورد الفنان محمد محيي مازحاً عن سؤاله حول عدم سبب عدم زواجه حتى الآن، وقال إنه مازال "يكون نفسه"، وأضاف إنه يعرف أنه تأخر في قرار الزواج ولكنه يفضل التأني في اتخاذ هذا القرار.