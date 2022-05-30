انت الان تتابع خبر نوال الزغبي تثير الجدل برسالتها القويه.. من قصدت فيها اتفرج ؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ على متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وإختارت نوال قولاً من أقوال الأديب والشاعر اللبناني الراحل ​ميخائيل نعيمة​، فكتبت :"قد تلسع الحشرة جواداً أصيلا ولكنَّها تبقى حشرة ويبقى الجواد أصيلاً".

فهل نوال تقصّدت إختيار هذا البيت لتوجه من خلاله رسالة إلى أحد معيّن؟ أم أنه مجرد إختيار لقول رائع؟ وتفاعل المتابعون مع منشور نوال، الذي نال الكثير من علامات الإعجاب والتعليقات، كما أعادوا تداواله عبر صفحاتهم الخاصة. وكان من بين التعليقات :"بحبك حب لو تحول لماء لغرق العالم بأكمله،نووووووووووووووووووووووووونا Love you"، "خير القلوب اللي يحب لك الخير مثل مايحبه لنفسه نحبك يا احلى فنانه راقيه