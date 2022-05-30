انت الان تتابع خبر الفنان أشرف زكي يبكي على الهواء مباشرة ويعتذر من هذه الممثلة ويطلبها أن تسامحه.. لن تصدق من هي! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في لقائ تلفزيوني في برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة، تحدث الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن دور النجوم الشباب في مساندة الفنانين كبار السن والمحتاجين للدعم المادي.

من ناحية أخرى، يعرض حاليا لريهام حجاج مسلسل "يوتيرن" من بطولة توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، عبير صبري، أيمن القيسوني، محمود حافظ وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإنتاج جمال العدل ومن إخراج سامح عبد العزيز.تحدث الفنان أشرف زكي، عن أزمة حلا شيحة وقال أنه أخطأ عندما سمح بعودة حلا شيحة للفن مرة أخرى.