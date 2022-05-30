انت الان تتابع خبر عمرو يوسف هو الوحيد الذي فضح رامز جلال وقاده للفشل في رامز موفي ستار.. لن تتخيل ما فعله وفاجئ الجمهور! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عندما حل الفنان عمرو يوسف ضيفا مع الفنان رامز جلال في برنامج المقالب الشهير "رامز موفي ستار" الذي عرض رمضان الماضي، وتم تصويرة في مدينة الرياض بمشاركة النجم العالمي فان دام.

وتعامل عمرو يوسف بهدوء أعصاب شديد مع الموقف عندما توقفت عربة البرنامج على حافة الجسر المعلق فوق البحيرة، ولم تنجح جميع محاولات الفنان رامز جلال للضغط على أعصابه سواء باستخدام الثعبان، أو بعد ظهور التمساح في البحيرة، وكل ما قام به أنه حاول إبعاد الثعبان عنه ولم يصدر عنه رد فعل آخر كالصراخ أو الاستغاثة.

عمرو يوسف استمر في حالة الثبات منذ اللحظة الأولى لتصوير مشاهده في البرنامج وخلال الفقرة الأخيرة من "رامز موفي ستار" عاني من لحظات قلق عند وصول السيارة إلى حافة البحيرة لكنه أكد لفريق عمل البرنامج أنه بخيرتكنولوجيا

وحاول رامز جلال استفزازه بأكثر من طريقة لكن نجح عمرو في استمرار حالة الثبات حتى يكشف في النهاية رامز جلال عن هويته وسط ضحكات من الفنان المصري الذي عبر عن إعجابه بفكرة البرنامج، برنامج "رامز موفي ستار.