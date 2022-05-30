انت الان تتابع خبر عمرو محمود ياسين يدافع عن النجم محمد صلاح ويوجه كلمات قاسية لكل منتقديه.. لن تتوقع ما قاله وفاجئ الجمهور! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علق المؤلف عمرو محمود ياسين، على الانتقادات الموجهة للاعب نادي ليفربول الدولي محمد صلاح، بعد خسارة فريقه ليفربول أمام فريق ريال مدريد.

ونشر عمرو مقطع فيديو من المباراة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "للأسف حاجة تجنن وتزعل مش على صلاح، صلاح مش هيفرق معاه شوية العبط دول، المشكلة إن الأشباح دول في كتير منهم، أنا زعلان على عقلياتهم المشوهة".وتوج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة عشر في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما، السبت.

وكانت هناك حالات اختناقات بين الجماهير خارج الملعب بسبب إطلاق قوات الأمن للغاز المسيل للدموع.

الجديد يالذكر أن السيناريست عمرو محمود ياسين، انتهى من الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، بعد عرض 40 حلقة خلال 8 حكايات كل حكاية من 5 حلقات على قناة ON