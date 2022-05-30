انت الان تتابع خبر طلاق هنادي مهنا من زوجها أحمد خالد صالح يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. تعليق مفاجئ للفنانة وقرار هام اتخذته اتفرج ماهو!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، انبأ عن انفصال الفنانة هنادي مهنا عن زوجها أحمد خالد صالح.

وردت "هنادي" حينها بسخرية على أسئلة عدد من متابعيها بشأن انفصالها، خاصةً بعد ظهور كل منهما على حدى في الصور، حتى أجابت بقولها: "مش فاضي".

كما شاركت "هنادي" متابعيها بمقطع فيديو ثان عبر خاصية "ستوري" لزوجها وهو يستمتع بأوقاته في المالديف بصحبتها، وأضافت أغنية الفنان أحمد حلمي "الحركة دي" الخاصة بفيلم "واحد تاني"، الذي أطلق في السينمات منذ أسابيع.

جديرٌ بالذكر أن "هنادي" شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، وأيتن عامر، وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه.كما شارك زوجها في مسلسل "رانيا وسكينة" بجانب الفنانتين روبي، ومي عمر.