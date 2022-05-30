انت الان تتابع خبر سألوا حسن يوسف مين الفنان الذي تختاره لتقديم سيرتك الذاتية؟ فأختار واحداً دون تردد.. لن تتخيلوا من هو! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدث الفنان القدير حسن يوسف، في لقاء سابق مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها كلام الناس، عن الفنان الذي يختاره لتجسيد وتقديم سيرته الذاتية، بعد أن كبر وقدم العديد من الاعمال الفنية.

وعن فيلمه الوثائقي مع زوجته شمس البارودي قال "عمر ابني قالي أن خسارة قصة حياتكم متتعملش فيلم وثائقي، وهيتعمل في حدود البيت والأسرة وهي وافقت على الفيلم دة لأنه مش تمثيل" شركة أمان للتأمين كان حسن يوسف قد حكى موقفا محرجا تعرض له مع سعاد حسني حيث قابلها ولم يتعرف عليها بسبب تغيير مظهرهاقال حسن يوسف "كنت رايح انجلترا لابني ودخلنا الفندق ولقيت واحدة بتقولي ازيك يا حسن، أنت مش عارفني قلتلها هو في معرفة قديمة قالتلي أنا سعاد حسني، أنا وقفت مكاني وقلتلها أن السبب الصيام والسفر

" وتابع "قلتلها استني نفطر سوا طلعت الغرفة ونزلت ملقتهاش، هي نزيلة في الفندق واعتقدت اني اكيد هقابلها تاني"