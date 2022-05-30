إلغاء عرض مسرحية الحفيد اليوم.. تزامنا مع مباراة الأهلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 01:25 مساءً - اعلنت الصفحة الرسمية للمسرح القومي بالعتبة ، عن الغاء عرض مسرحية الحفيد ، اليوم فقط ، تزامنا مع عرض اذاعة مباراه الاعلي والوداد المغربي.

وعلقت الصفحة قائلة : ننوه لجمهورنا الكريم بأن اليوم الاثنين اجازة استثنائية لمسرحية الحفيد ، ونعود مجددا اليكم يوم الثلاثاء 31 مايو علي المسرح القومي".

وكان قد افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "الحفيد " من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي، عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، و ذلك مساء أمس الخميس علي المسرح القومي بالعتبة في تمام التاسعة مساء، وسط اقبال جماهيري كبير .