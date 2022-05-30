9 يونيو.. طرح أولي حلقات مسلسل الثمانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 01:25 مساءً - حددت منصة شاهد vip يوم 9 يونيو القادم موعدا لطرح أولي حلقات مسلسل الثمانية ، على أن يتم عرضه بشكل أسبوعي .

تدور قصة مسلسل "الثمانية" حول قتل فتاة، حيث يبدأ حبيبها الفنان آسر ياسين ووالدها في الانتقام لها، ويظهر فيما بعد أن سبب قتلها هو والدها كعقاب له على بعض أفعاله، لتبدأ رحلة الانتقام.

وتدور الأحداث في إطار من الحركة والإثارة، حيث ظهر الفنان آسر ياسين في مشاهد انفجارات وتبادل إطلاق نار.

أبطال مسلسل الثمانية

مسلسل "الثمانية" من تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، وإنتاج Rozam، إخراج أحمد مدحت، بطولة آسر ياسين، وخالد الصاوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، وريم مصطفى، ومحمد علاء، وفراس سعيد ونخبة من النجوم العرب.