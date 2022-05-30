أسرار صادمة : النجمة المصرية منى تزوجت 5 مرات وفي طفولتها اغتصبت وعمرها 10 سنوات ( تفاصيل مثيرة )

الرياض - محمد الاطلسي - يتسم أداء وكلمات نجمة الاعلام ورائدة الصحافة الاستقصائية المذيعة مني عراقي خلال أي برنامج تقدمه بأنه صادم، وتكون كثير من عباراتها وموضوعات الحلقات "للكبار فقط"، وهو ما يعرضها للتوقف، بل وفي أحيان آخري المثول أمام الجهات القضائية للتحقيق.

من أكثر ما تحدثت عنه وأثير بسببه جدل كبير، ما قالته والذي أدت إلى توقف برنامجها «إنتباه» على قناة المحور، حيث تحدثت عن قضية الاغتصاب الجنسي، وهاجمت الرجال وتصرفاتهم، واتهمتهم بالبحث الدؤوب عن إشباع غرائزهم، ودفعت مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى إتهامها ووصفها بـ«كارهة الرجال».

اعتراف بالاغتصاب

وفي أحد الحوارات قالت الإعلامية منى عراقي، إنها تعرضت للإغتصاب عندما كانت طفلة في عمر 10 سنوات، موضحة أن ألم الاغتصاب لا يشعر به سوي من مرّ بهذه التجربة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "بتوقيت مصر" المذاع علي قناة "بي بي سي عربي" أن العديد من مشاهير العالم تعرضوا لألم الإغتصاب في الطفولة، واعترفوا بذلك من خلال مشاركتهم علي هاشتاج "me too"، وأنها كانت واحدة من المدونين، وبسبب ذلك تم إحالتها للمحاكمة بتهم ارتكاب فعل فاضح علني يخدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصري، ونشر أخبار كاذبة، وذلك في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

5 مرات زواج

كما قالت الإعلامية منى عراقي أنها تزوجت 5 مرات منها 4 عرفياً وذلك دون علم أبنائها وبعلم اقاربها مشيرة إلى أنها كانت تخفي الخبر عن أبنائها لخوفها عليهم بشدة.

وأضافت منى خلال ظهورها في حلقة برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة أنها تزوجت رسمياً مرة واحدة فقط مشيرة إلى أنها ليست مصابة بعقدة من الرجالة وتقدم لها شخص للارتباط بها قبل يوم واحد من تسجيل حلقتها في البرنامج.

وقالت منى أن زوجها قام بطردها من المنزل بعدما باع شقتهما وجعلها تعيش مع أولادها في الشارع مشيرة إلى أنها لم تكن مدركة ما يحدث لها وهو ما جعلها تعيش 3 سنوات في حالة من عدم الفهم، حتى اكتشفت أن هناك سيدة اشترطت على زوجها تطليقها أولاً قبل الارتباط بها.

من هي منى عراقي

يذكر ان منى عراقي هي إعلامية ومخرجة مصرية.وهي مقدمة برنامج "المهمة" على "شبكة تلفزيون النهار" منذ 2018.

أسست "أكاديمية منى العراقي للتدريب الاعلامي"، وعملت مخرجة تلفزيونية وصحفية استقصائية، بالإضافة إلى عملها في المركز الدولي للصحفيين "ICFJ".

قدمت أول برنامج تلفزيوني عن الصحافة الاستقصائية في مصر والشرق الأوسط بعنوان "انتباه" على "قناة المحور الفضائية"، كما قدمت برنامج "المستخبي" على "قناة القاهرة والناس".

حاصلة على بكالوريوس في التجارة عام 1991 من "جامعة القاهرة".أسرار ساخنة : النجمة المصرية منى تزوجت 5 مرات وفي طفولتها اغتصبت وعمرها 10 سنوات ( تفاصيل مثيرة )