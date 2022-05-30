الفرقة كالوش أوركسترا الفائزة بـ”يوروفيجن” تبيع الجائزة لشراء أسلحة دعما للجيش

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:28 مساءً - جمعت فرقة "كالوش أوركسترا" الأوكرانية، التي فازت بمسابقة الأغنية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر، 700 ألف جنيه إسترليني من خلال بيع كأس المسابقة، وتقديم هذا المبلغ الكبير لدعم الجيش الأوكراني فى حربه ضد القوات الروسية، واشترت Whitebit ، وهي بورصة للعملات المشفرة يملكها فلاديمير نوسوف، وأوليج كايين، من إستونيا وأوكرانيا، الكأس، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

شاركت فرقة "كلوش" منشور على "فيس بوك"، كتبت فيه: "المجد لأوكرانيا! المجد للقوات المسلحة لأوكرانيا"، وفازت الفرقة الأوكرانية، بالدورة 66 لمهرجان الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" التى أقيمت فى مدينة تورين بإيطاليا، برصيد 631 نقطة، وتأكد فوز أوكرانيا بالمسابقة للمرة الثالثة فى التاريخ، وأشاد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بمشاركة بلاده فى مسابقة الأغنية الأوروبية.

باعت الفرقة الأوكرانية، يوم الأحد، الميكروفون البلورى الذى حصلوا عليه في مزاد على "فيس بوك" بقيادة مقدمة البرامج التلفزيونية الأوكرانية سيرهي بريتولا، وقالت بريتولا، فى المزاد، إن "الأموال التي تم جمعها ستستخدم في شراء النظام الجوى PD-2 بدون طيار للقوات المسلحة، والذي يضم ثلاث طائرات ومحطة تحكم أرضية".

يأتى هذا فيما أودت الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت في شهرها الرابع الآن، بحياة الآلاف من المدنيين، ودفع ملايين الأوكرانيين إلى الفرار، وحول المدن إلى ركام، بينما تصف موسكو تصرفاتها بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من الفاشيين، تقول أوكرانيا والغرب إن المزاعم الفاشية لا أساس لها وأن الحرب هي عمل عدواني غير مبرر.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عانت القوات الأوكرانية من قصف مدفعي ثقيل حيث أوقفت المحاولات الروسية للاستيلاء على سيفيرودونتسك، أكبر مدينة لا تزال أوكرانيا تسيطر عليها في المنطقة الشرقية من لوهانسك.