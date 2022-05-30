زيجات فنية تنقسم فى التشجيع بين الأهلى والوداد..تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:26 صباحاً - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلى المصرى والوداد المغربى في نهائي دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة الهامة التي يترقبها الجميع خاص وأن العلاقة بين الفريقين علاقة قوية، وهو أمر ليس ببعيد عن الوسط الفني فهناك زيجات جمعت مصر والمغرب، ولكن في مثل هذه المباريات ستنقسم هذه الثنائيات بسبب حب كل شخص لبلده وهو حقاً مشروع.

تامر حسنى وبسمة بوسيل

تزوج النجم تامر حسنى بالفنانة المغربية بسمة بوسيل بعد قصة حب بينهما بدأت حين عرّف الشاعر مصطفى مرسي بسمة بوسيل على تامر حسني في أحد المهرجانات بناء على طلبها، وعندما رأته أخذت تبكي وتحتضنه وقام تامر حسني بتهدئتها على الرغم من أنها كانت المرة الأولى التي يلتقيان بها، وبعد ذلك تزوجت بوسيل من حسني، ورُزق الثنائي بثلاثة أطفال.

أحمد رزق وأحلام محسن

وخطفت المغربية أحلام محسن قلب الفنان أحمد رزق الذى تعرف إليها أثناء زيارته لصديقته بسبب مرضها فالتقى بأحلام ووقع فى حبها وبعد شهر صارحها بأنه يريد الزواج منها، ورُزق الثنائي بثلاث أطفال وهم حمزة وعمر ويحيي.

جنات ومحمد عثمان

تزوجت النجمة المغربة جنات من المحامي محمد عثمان وذلك بعد قصة حب قوية كشفت عن تفاصيلها بإحدى اللقاءات التلفزيونية، وقالت: "أنا ومحمد تقابلنا على أنها صدفة ولكنها كانت خطة أعدها هو بعد أن ادعى أن العمارة بها مشكلة فهو جاري وطلب مني رقم هاتفي وبعد مكالمتين أكد لي أنه يحبني وأنه يريد الزواج مني".

وأضافت: "ولكني رفضته لأنني مؤمنة بأن الحب يجب أن يأتي من أول مرة، بعدما رفضته لجأ إلى الفنان هشام عباس لكي يقنعني بالزواج منه وعلى الرغم من استمرار فترة الإقناع لأربع سنوات إلا أن الفنان هشام عباس لم يمل من محاولة إقناعي به، وبعدها تم التقارب بيننا كأصدقاء، وخلال أربعة أشهر فقط تم زواجنا".