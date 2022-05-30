عبير صبري تعتذر لمنتقدي منشورها المثير عن الصيف: بيحاسبوك حساب الكارهين مجانًا

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت الفنانة عبير صبري، على الانتقادات التي طالتها بشكل كبير بعد منشور تعبر فيه عن كرها لارتفاع درجات حرارة طقس موسم الصيف.

وكتبت عبير منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: أي حد سعيد في الحر والصيف ومتصالح مع الهبوط في الضغط والقريفة وحساسية ووخز الجلد وضربات القلب دا هيكون إنسان سعيد في جهنم برضه.

وانهالت العديد من الانتقادات على المنشور، فردت الفنانة وقالت: كتبت بوست النهاردة عن كراهيتي لفصل الصيف بشكل هزلي كنت بهزر بهزر بهزر يعني ببساطة مع أصدقاء صفحتي الشخصية وليست البيدج وتناقلته المواقع، والشتايم انهالت عليا من كل صوب وحدب كعادة المعلقين اللي كلها أو معظمها دعاء عليا بدخول جهنم وربنا ياخدني ويريحهم مني (بعد ألف شر عليا) وإلخ.

وأضافت عبير: وبناء على نصيحة شخصية محترمة أحترمها جدا وأثق بها نصحني أخد بالي لأن الناس بتنتظر أو بتحول أي كلام إلى سوء نية ويعملوا حفلة كراهية وسباب وبيحاسبوك حساب الكارهين مجانا بدون سبب وخلاص حتى لو الكلام باين إنه هزلي وضحك وحسن النية.

واختتمت عبير قائلة: أوك أنا بعتذر لمحبي الصيف وإن شاء الله كلنا ندخل الجنة يا جماعة وربنا يغفر لنا جميعا ويساعدنا شكرا.

أعمال عبير صبري

ويعد مسلسل يوتيرن آخر أعمال عبير صبري في الماراثون الرمضاني الماضي، الذي ضم كلا من توفيق عبد الحمدي، نانسي صلاح، هلا السعيد، نورهان، وعددا آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ونال دور عبير صبري نجاحا لافت وقت العرض.