تضخم في الرئة وضعف عضلة القلب.. نادر أبو الليف يكشف تطورات حالته الصحية (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - يمر المطرب نادر أبو الليف بأزمة صحية حاليا تطلبت نقله لأحد مستشفيات الإسكندرية لتلقي العلاج اللازم.

وكشف أبو الليف تطورات حالته الصحية قائلا : إن شاء الله غدا يفحص الطبيب التحاليل الخاصة بي ويصرح لي بالخروج من المستشفى لاستكمال العلاج في البيت.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة الحدث اليوم : أصبت بالتهاب حاد في الشعب الهوائية مع تضخم في الرئتين، وضعف عضلة القلب بسبب المجهود الزائد.

وتابع شارحا ظروف تعرضه لهذه الأزمة الصحية : بعد الانتهاء من بروفات مسرحية في الإسكندرية عرضت ليوم واحد على مسرح عبد المنعم جابر، وفي اليوم التالي تم نقلي للمستشفى، وحاليا أنا ممنوع من الكلام حتى يطمئن الطبيب على حالتي.

وأشار أبو الليف، إلى أن دخوله العناية المركزة كان بسبب مجهود زائد في بروفات مسرحية عنبر 7، وعرض يوم واحد فقط على المسرح، ومن ثم أصيب بتلك الوعكة، فقرر الاعتذار عنها.

وأضاف: عرضت يوم واحد واعتذرت عن المسرحية، اتشائمت، ربنا بيسبب الأسباب، وأنا أخدت بيها، ولما اطلع من المستشفى هعمل بروفات مسرحية تانية اسمها عزيز وغالي هتتعرض في الإسكندرية؛ لأن ده أكل عيشي.