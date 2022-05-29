انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تصدم الجميع بإعلان تجربتها لهذا المجال لأول مرة.. المفاجأة في هوية شريكها المحتمل اليكم التفاصيل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انصدم الجمهور بإعلان خوض النجمة دنيا سمير غانم تجربة مسرحية جديدة لأول مرة في الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يشاركها البطولة نجم مسرح مصر على ربيع وعدد من الفنانين، حيث تفاوضت الشركة المنتجة معها على التفاصيل، ومن المقرر الإعلان عن كل التفاصيل الأيام المقبلة.

وفى سياق آخر، تنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلم "تسليم أهالى" الذى يشارك فى بطولته الفنانين بيومى فؤاد وهشام ماجد وآخرون، إخراج خالد الحلفاوى، وهو العمل الذى يمثل أول بطولة مطلقة لها فى عالم السينما بعد آخر أعمالها "لف ودوران" أمام النجم أحمد حلمى.