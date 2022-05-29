انت الان تتابع خبر محمد هنيدي يدافع بقوة عن محمد صلاح بعد السخرية منه والتقليل من قيمته اليكم ماذا قال!؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دافع الممثل المصري ​محمد هنيدي​ بقوة عن قائد المنتخب الوطني ومهاجم ليفربول الإنكليزي ​محمد صلاح​، بعد أن وجد أن هناك مجموعة من الشباب يحاولون السخرة منه أو التقليل من قيمته فكتب هنيدي عن الشاب المصري محمد صلاح:"عارف لما بتبقى بتلعب بلاعب في البلاي ستشين وفجأة تلاقيك بتنافسه او اللاعب بعد ما اعتزل بيحلل اداءك في التلفزيون وبيوصفك بالافضل في منطقتك في العالم

عشان كدة بقى عايز أقول حاجة ... بقالي فترة بشوف "بعض" الشباب اللي بيحاول يسخر او يقلل من صلاح ... يمكن يكونوا مابيحبوش صلاح او بيشجعوا فرق منافسه ...من حقك ماتحبش صلاح وحقك تحب فريق منافس وتشجعه .. بس الفكرة ليه تقلل او تكره واحد قدر يعمل اللي ملايين كانوا بيشوفوه مستحيل؟ .. صلاح اللي كان بيسافر بالقطار كل يوم وينام في النادي ع الأرض وبدون واسطة قدر يصنع نفسه من الصفر ... لغاية لما وصل انه بقى ينافس على الأفضل في العالم ... صلاح زينا وشبهنا .. ماتولدش في بقه معلقه دهب .. قدر يكون مثال لأي واحد بيتعب وشايف انه حلمه وهدفه مستحيل.يتحقق ... صلاح مثال لأي شخص مجتهد وبيمر بظروف صعبة وحياة صعبة ... مثال انك تقدر مش بس تكون الأفضل في بلدك ... تكون الأفضل في العالم .. الفكرة مش في الشخص .. الفكرة في الفكرة نفسها ... ان يكون عندنا شخص واشخاص طبعا في مجالات كتير تانيه زيه... قدروا يحققوا اللي انت واحنا كنا شايفينه مستحيل .. فالحب والتقدير لصلاح.. مش حب لشخص ..حب لفكرة ونجاح.. وهاردلك لصلاح"يذكر أن فريق صلاح كان قد خسر يوم أمس لقب دوري ابطال أوروبا على يد ريال مدريد، عقب فوز الأخير بنتيجة 1-0