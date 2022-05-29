انت الان تتابع خبر بعد وضعه في العناية المركزة.. كشف نادر أبو الليف عن حالته الصحية اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد أن تم نقله في حالة طارئة إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، ووضعه في العناية المركزة، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، طمأن الفنان المصري ​نادر أبو الليف​ محبيه على حالته الصحية، وقال إنه لا زال موجوداً في العناية المركزة، حيث يخضع للعلاج.وعن موعد خروجه من المستشفى، قال أبو الليف :"بأمر الله خارج بكرة ودعواتكم، وشكر كل الأشخاص الذين دعموه في أزمته الصحية هذه، بحسب جريدة "الوطن" المصرية.

وكان الفنان نادر أبو الليف تعرض لأزمة صحية مفاجئة أثناء عرضه مسرحية "عنبر 7" في الإسكندرية.