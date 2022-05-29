إطلالة حمراء.. أول صور لنيكول سابا من كليبها الجديد «سمكة القرش»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 08:28 مساءً - تستعد النجمة نيكول سابا لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب باسم "سمكة القرش" ستكون مفاجأة لجمهورها مع عودتها للغناء بقوة خلال الفترة القادمة حيث تستعد للتواجد في عالم الموسيقى من خلال عدة أغنيات.

ونشرت نيكول الصور الأولى من الكليب الجديد للفنانة نيكول سابا حيث أطلت بإطلالة جذابة باللون الأحمر الناري من خلال إطلالة صيفية تحب التواجد من خلالها دائما وتقدم أعمالاً بالطابع السريع الذي يتناسب مع الموسم الصيفي والحفلات.

ومن المقرر أن تطلق نيكول الكليب الجديد قريبا حيث تضع اللمسات النهائية للعمل والكليب من إخراج جاد شويري ويشارك فيه مجموعة مميزة من الصناع.

وقبل أيام، كشفت النجمة نيكول سابا عن تحضيرها مفاجأة جديدة لجمهورها من خلال عمل فني جديد تطلقه خلال الفترة القادمة على طريقة الفيديو كليب تقدمه بشكل مختلف وبه مفاجأة مختلفة.

وأطلقت "سابا" قبل قليل عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل فيديو تشويقي جديد يحتوي على موسيقى مع ظهور سمكة القرش في نهايته مع كلمة قريبا، ولم تكشف نيكول سابا عن طبيعة العمل الجديد.

وتعلن النجمة نيكول سابا خلال الأيام القادمة عن مفاجأة سينمائية جديدة اتفقت عليها خلال الأيام الماضية وتعلن عن تفاصيلها قريبا حيث تعود للسينما من جديد بعمل قوي.

وخلال موسم عيد الفطر حققت نيكول نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في العرض المسرحي «الليلة الكبيرة» بطولة محمود عبدالمغني، وتأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة، ومحمود الليثي، ومحمد عبدالرحمن توتا، وبدرية طلبة، وميرهان حسين، وأمير صلاح الدين، وطه دسوقي كما شاركت بداية العام في مسلسل نقل عام وحققت نجاحا كبيرا.