انت الان تتابع خبر في جنة ونار؟ صدمة بسبب إجابة سلاف فواخرجي.. والراقصة دينا ترد بشراسة: دي بتهرج اليكم ماحصل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثارت النجمة السورية سلاف فواخرجي الجدل بعد تصريحاتها المتفرقة عن الجنة والنار ويوم القيامة وعن الدين بشكل عام.

سلاف فواخرجي التي رفضت أن تكشف ديانتها الحقيقية تعرضت لبعض الأسئلة في لقاء سابق، وفي أحدها سئلت: في جنة ونار برأيك؟ فردت: الله أحلى من أنه يحرق ويعذب.كما سئلت أيضا عن الطقوس الدينية التي تمارسها فاجابت بأنها تذهب الى الجامع والكنيسة.

وردت الراقصة الشعبية دينا على تصريحات فوارخجي بشراسة مؤكدة" الكلام ده تهريج.

وأضافت: أؤمن بالجنة والنار كما أثق أن الله سيعفو عني ويدخلني الجنة.